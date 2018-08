Ação de divulgação do "Empreendo o meu negócio"

A Câmara Municipal da Horta, em parceria com a empresa municipal Urbhorta, promove quinta-feira, dia 2 de agosto, no Teatro Faialense, pelas 18 horas, a ação de divulgação “Empreendo o meu negócio”.

Esta sessão, promovida pela SDEA - Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, visa divulgar a ação de formação que se realizará entre os dias 3 e 20 de setembro, no Espaço TIC, na Escola Secundária Manuel de Arriaga e a oportunidade de participação, tendo em vista a futura dinamização do Centro de Acolhimento Empresarial (mercado municipal), em fase de conclusão, refere nota da autarquia.

A ação "Empreendo o meu negócio" visa desenvolver competências em gestão e organização de uma empresa, sob uma perspetiva estratégica e operacional, passando pela elaboração, desenvolvimento e implementação de um plano de negócios, culminando na criação de uma startup, com apoio efetivo na sua gestão.

A ação vai decorrer em período laboral, destinada a indivíduos desempregados, com escolaridade mínima obrigatória, que pretendam levar por diante a criação de uma empresa, bem como a alunos universitários de cursos de licenciatura, mestrado ou doutoramento, jovens inseridos em projetos da Direção Regional da Juventude, empresários do ramo do artesanato que pretendam adquirir competências na área da gestão de empresas, empresários de micro, pequenas e médias empresas que pretendam adquirir competências na área da gestão de empresas.