Abnegação do Santa Clara derrota o Sporting nos Açores

Os golos do encontro da 17.ª jornada foram apontados Palhinha (10) e Sarabia (50) e Jean Patric (30), Lincoln (51) e Ricardinho (78).

Esta foi a primeira vitória de sempre do Santa Clara frente ao Sporting, no jogo em que o treinador do Sporting, Rúben Amorim, esteve ausente do banco devido à covid-19.

O jogo começou repartido, com o Santa Clara a pressionar alto e a condicionar o jogo do Sporting. Contudo, logo aos 10 minutos, os ‘leões’ conseguiram inaugurar o marcador, através de João Palhinha. O médio do Sporting encheu o pé e, de fora da área, bateu Marco, inaugurando o marcador nos Açores.

O Santa Clara não se intimidou com o golo sofrido. A disputar a posse de bola com o adversário, os açorianos chegaram com perigo à baliza contrária aos 15 minutos com Cryzan a furar pela área, mas a rematar por cima.

Aos 27, novo lance perigoso para a equipa da casa. Excelente jogada coletiva, assistência de calcanhar de Lincoln, Jean Patric fintou dois adversários, mas, na cara de Adán, rematou ao lado.

Três minutos depois, Jean Patric não desperdiçou uma nova oportunidade. Após um cruzamento de Sagna, Patric atirou certeiro para o fundo das redes leoninas, empatando o ‘placard’.

Após o empate, o Sporting subiu no terreno e conseguiu criar perigo através da zona central açoriana. A equipa de Tiago Sousa sentiu falta do central Villanueva, indisponível por castigo.

Ainda assim, o campeão nacional teve sempre dificuldades em criar oportunidades de golo e em contrariar a organização do conjunto insular.

A segunda parte começou como a primeira: jogo repartido, com o Santa Clara a pressionar alto, mas com o Sporting a conseguir marcar primeiro.

Aos 50 minutos, após assistência de Pedro Gonçalves, Sarabia executou um belo remate de primeira, que não deu hipóteses a Marco.

Aos 51 minutos, quando os adeptos do Sporting ainda celebravam, o Santa Clara conseguiu chegar ao golo do empate: assistência de Jean Patric e remate cruzado de Lincoln para o fundo das redes.

O jogo desenrolou-se equilibrado, com o Sporting com mais bola, mas a falhar no último passe, enquanto o Santa Clara estava mais organizado e a explorar o contra-ataque.

Aos 69 minutos, Pedro Gonçalves assistiu Sarabia, mas o remate de primeira acabou numa excelente defesa de Marco.

O Sporting procurou levar a equipa para frente e despejou várias bolas que causaram perigo junto da área açoriana.

Pragmático, o Santa Clara soube aproveitar os espaços concedidos pela equipa adversária. Aos 78 minutos, num contra-ataque rápido conduzido por Lincoln, que apanhou o Sporting em ‘contrapé’ e que culminou com Ricardinho a fuzilar Adán. Estava consumada a reviravolta no marcador.

Até ao final, o Sporting ainda carregou e Paulinho esteve muito perto do golo aos 90+4. Contudo, o Santa Clara soube sofrer e aguentar a vantagem até ao final.