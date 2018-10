Abertura de candidaturas para formação profissional e ações preventivas no âmbito do PRORURAL+

Segundo adianta nota publicada no Gacs, para as duas submedidas estão disponíveis um valor global de 400 mil euros.





No próximo dia 2 de Novembro serão publicados os avisos para a receção de pedidos de apoio à submedida 1.1, dedicada à formação profissional e aquisição de competências e 5.1, que diz respeito a ações preventivas.





Podem candidatar-se aos apoios pessoas coletivas, de direito público ou privado, certificadas para a formação profissional ou que, não sendo certificadas, se candidatem recorrendo a entidades formadoras certificadas.





No que se refere às atividades de ‘coaching’ podem candidatar-se aos apoios as pessoas coletivas, de direito público ou privado, ligadas ao setor, que realizem ações de ‘coaching’ dirigidas aos ativos do setor agrícola, refere ainda o executivo.





Em questão está formação base em áreas como a bovinicultura de leite ou de carne, produção de ovinos e caprinos, horticultura, fruticultura, vinicultura e enologia, aplicação de produtos fitofarmacêuticos, entre outras.





As candidaturas, que decorrem até 30 de novembro, devem ser feitas através de formulário próprio, disponível no Portal do PRORURAL+, no endereço eletrónico https://proruralmais.azores.gov.pt.