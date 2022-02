Aberto concurso para seis médicos de família na ilha Terceira

“Só no concelho de Angra do Heroísmo, por diferentes razões, há cerca de 15 mil pessoas sem acesso a médico de família, havendo diversas localidades com maiores dificuldades. Estamos, por isso, em pouco tempo, a tentar ultrapassar este enorme problema que nos foi deixado e tem causado intensas dificuldades às pessoas”, adiantou o secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, citado em comunicado de imprensa.

Foi publicado em Diário da República o procedimento de contratação de seis médicos de medicina geral e familiar para a Unidade de Saúde da Ilha Terceira.

Segundo o executivo açoriano, para além deste processo de contratação, estão em curso procedimentos para a contratação de 16 médicos da mesma especialidade para a Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel.

Clélio Meneses considerou que a abertura destes concursos é “mais um passo” para reforçar o Serviço Regional de Saúde e promover “uma aposta determinada e eficaz ao nível dos cuidados primários, de proximidade e prevenção”.

“O esforço deste governo no sentido de fixar profissionais de saúde na região consubstancia-se, do mesmo modo, com o reforço dos incentivos já aprovados no último Conselho do Governo ao nível de apoios familiares, de transporte ou de habitação, que visam estimular a estabilidade dos quadros médicos e, desse modo, assegurar melhores cuidados de saúde aos açorianos”, salientou.

Recentemente, numa audição na Assembleia Legislativa dos Açores sobre as propostas de Plano e Orçamento da Região para 2022, o secretário regional da Saúde revelou que, desde que o atual executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM)tomou posse, em novembro de 2020, foram contratados “622 profissionais de saúde”, incluindo “84 médicos”.