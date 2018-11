Abertas candidaturas para a realização de audições para a Orquestra Regional Lira Açoriana

A Secretaria Regional da Educação e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, abriu as candidaturas para a realização de audições para a Orquestra Regional Lira Açoriana, tendo em vista a integração dos candidatos selecionados no biénio 2019/2020.

As candidaturas podem ser apresentadas até 30 de novembro, devendo os candidatos ser naturais ou residentes nos Açores, integrar uma banda filarmónica e ter entre 14 e 24 anos de idade, com exceção dos naipes de percussão, fagote e oboé, a que se podem candidatar músicos até aos 28 anos, explica nota do executivo.





As provas de seleção irão decorrer entre dezembro e janeiro, em local e data que serão posteriormente comunicados via email aos candidatos.



O Projeto Lira prevê a realização de quatro estágios, dois por ano, com a duração de sete dias cada um, concertos e a atribuição de um prémio ao músico que mais se evidenciar durante os quatro momentos da formação, que se realizará em cada edição bienal, sob a forma de estágio de curta duração, em Portugal.





O formulário de candidatura ao Projeto Lira está disponível na página da Direção Regional da Cultura, em www.culturacores.azores.gov.pt/agenda/?id=30087, devendo ser enviado para o email drac.info@azores.gov.pt