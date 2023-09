Abertas candidaturas a apoios para o ensino superior

O Programa de Apoio ao Pagamento de Propinas a Estudantes do Ensino Superior é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“Para este ano letivo, o Programa de Bolsas de Estudo passa a prever um sistema de quotas de 10% do número de bolsas a atribuir para estudantes com deficiência, em conformidade com a Estratégia Regional para a Pessoa com Deficiência nos Açores”, segundo uma nota da vice-presidência publicada no ‘site’ do Governo Regional.

As candidaturas são formalizadas em formato ‘online’, através da plataforma https://apoioaoensinosuperior.azores.gov.pt/, e o acesso ficará disponível até às 16:30 do dia 11 de outubro.