Abertas candidaturas à 3ª Edição do Prémio Santander de Voluntariado Universitário

Com o objetivo de incentivar cada vez mais a prática de uma cidadania ativa através do voluntariado e recompensar o esforço dos jovens mais envolvidos nestas atividades, o Santander Universidades acaba de lançar a 3.ª Edição do Prémio Santander de Voluntariado Universitário (PVU).

As candidaturas, que abriram esta quinta feira, podem ser entregues até dia 12 de outubro de 2018, com os quatro premiados a serem conhecidos a 5 de dezembro.

Serão atribuídos três prémios que distinguem a originalidade, a profundidade da intervenção e o contributo para a resolução das problemáticas identificadas, refere comunicado da entidade.

Critérios como o envolvimento com a comunidade ou a qualidade da comunicação do projeto também serão valorizados, atribuindo-se também um quarto prémio para o melhor vídeo de apresentação (PVU Comunicação).

Acrescenta a nota que para a atribuição do Prémio PVU Comunicação, serão colocados online, os 10 vídeos melhor classificados pelo júri, para votação do público de 19 a 30 de novembro do presente ano. O júri do PVU é composto pelo presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, António Fontainhas Fernandes, pelo presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, Pedro Dominguinhos, pelo presidente da Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado, João Redondo, pela administradora do Banco Santander Totta, Inês Oom de Sousa e pelo responsável pela área de Sustentabilidade do Banco, Rui Miguel Santos. A socióloga Cristina Louro assume novamente a presidência do júri deste prémio.

Os prémios têm um valor global de 10 mil euros e para além dos prémios monetários, o Santander Universidades oferece mentoria de apoio à concretização dos objetivos dos projetos durante o período máximo de um ano, que será conduzida por um diretor sénior do banco.