Abertas as inscrições para a Gala dos Pequenos Cantores Caravela D’ouro da Povoação

Estão abertas as inscrições para a XXVIII Gala Regional dos Pequenos Cantores Caravela D’ouro, até ao próximo dia 31 de dezembro do corrente ano, um evento organizado pela Câmara Municipal da Povoação.

Podem participar nesta Gala, individualmente ou em grupo, crianças que, até ao último dia do prazo para a apresentação das candidaturas, perfaçam no mínimo 5 anos e no máximo 10 anos, explica nota de imprensa.





A duração de cada canção não pode ultrapassar três minutos, deverá ser inédita e enquadrar-se no universo infantil. Não é permitido a seleção de canções já premiadas noutros festivais.





Os intérpretes, autores e compositores concorrentes ou seus representantes devem inscrever-se pessoalmente, através de impresso próprio, na Câmara Municipal da Povoação ou através de carta registada com aviso de receção, dirigida à Comissão Organizadora da Gala Regional dos Pequenos Cantores Caravela D’ouro, Câmara Municipal de Povoação, 9650-411 Povoação.





Também no site da câmara, na galeria dos Regulamentos, está disponível, para consulta, o Regulamento, a Ficha de Inscrição e as Declarações para a Gala Caravela D’ouro, edição de 2019.