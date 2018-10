Abel Ferreira quer Sporting de Braga focado e equilibrado para seguir na frente

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, disse esta quinta feira que, mais difícil do que manter a liderança da I Liga portuguesa de futebol, “é continuar focado no processo, a acreditar no que se faz, e equilibrado”.

Líderes isolados do campeonato, os minhotos recebem o Rio Ave na sétima jornada, no sábado, numa ronda em que podem aproveitar o ‘clássico' entre Benfica-FC Porto, que se realiza no domingo.

Abel Ferreira considerou que o Sporting de Braga, "pelo que tem feito até ao momento", é um justo líder e, questionado sobre se é mais difícil manter esse primeiro lugar do que chegar à liderança, frisou que, “o mais difícil é continuar focado no processo, continuar a acreditar no que se faz, equilibrado em todos os momentos”.

“A tensão e pressão deixa-nos alerta em tudo o que fazemos na vida, tudo o resto é fruto da competência e trabalho árduo. Neste caminho, vamos ter muitas pedras, umas maiores do que outras. Passo a passo, queremos tirá-las do percurso", afirmou.

Abel Ferreira disse esperar muitas dificuldades frente ao Rio Ave, "uma grande equipa que conta com jogadores que vieram do Real Madrid e do Nápoles".

"O Rio Ave ficou de fora da Liga Europa, tal como nós, sofreu transformações muito grandes no seu plantel, mas o seu treinador está de parabéns na forma como joga e valoriza o espetáculo", frisou.

A partida vai ser aberta ao público, depois do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) ter aceitado a providência cautelar do clube que suspendeu o castigo de um jogo à porta fechada.

“Sem dúvida que isso faz diferença, temos tido alguns jogos a perder em casa e o nosso público tem sido incansável no apoio quando precisamos dessa força extra”, disse.

A convocatória da seleção portuguesa, para os próximos dois jogos, não inclui nenhum jogador do Sporting de Braga, mas Abel Ferreira diz respeitar as opções de Fernando Santos.

"Sei que o selecionador sabe que tem aqui um cardápio por onde pode escolher, que sabe que somos a equipa mais portuguesa de Portugal, mas as opções são dele. Quero é que a seleção jogue bem e vença. Vamos continuar o nosso trabalho e, com mais ou menos resiliência, as coisas vão acontecer naturalmente”, disse.

Sporting de Braga, primeiro classificado, com 16 pontos, e Rio Ave, quinto, com 13, defrontam-se às 20:30 de sábado, no Estádio Municipal de Braga.