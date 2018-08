As mais lidas

"Auditoria aos Cuidados Continuados surpreende coordenadora" e "Sindicato recolhe assinaturas para pedir subida do salário mínimo" são outros destaques do jornal.

O destaque fotográfico do jornal vai para uma reportagem sobre o navio-escola Sagres, que está pela 54ª vez nos Açores.

O anúncio do Governo Regional de que vai reforçar, de imediato, o abastecimento de água à lavoura em São Miguel devido à seca está em destaque no Açoriano Oriental de quinta-feira, 23 de agosto de 2018.

