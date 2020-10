“A sociedade pretende qualquer coisa de diferente, para melhor obrigatoriamente”

Dia 28 de outubro

O Teatro Micaelense exibe, na próxima quarta-feira, dia 28 de outubro, pelas 21 horas, o filme 'O Que Arde', de Oliver Laxe, Prémio do Júri (Un Certain Regard) no Festival de Cannes, em 2019, e vencedor da edição deste ano do CineEco – Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela.