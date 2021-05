“A Maior Flor do Mundo” de Saramago em exposição nas Furnas

A mostra conta com 18 telas, com ilustrações de André Letria, pertence à Fundação Saramago.





Refere nota, que as pinturas narram a história do livro, no qual “um menino se depara com um lugar vazio e triste e encontra uma flor já praticamente morta, mas que aos seus olhos continua tão bela e viva como, provavelmente, foi um dia, mostrando que a esperança de uma criança nunca acaba”.





A história, transportada para a exposição, abrange conceitos importantes de humildade, esperança, perseverança e até esforço.





"A Maior Flor do Mundo" estará em exposição até dia 18 de maio, na EB 1,2,3/JI das Furnas e de 20 a 28 de maio na Escola Básica e Secundária Maria Isabel do Carmo Medeiros da Povoação.





Esta iniciativa conta com as parcerias da Rede Regional de Bibliotecas Escolares (RRBE), a Biblioteca Escolar da Povoação e a Câmara Municipal da Povoação.