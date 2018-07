A equipa “Os Coxos” venceTorneio de Pólo Aquático 2018

O porto da Caloura, em Água de Pau, recebeu no passado fim de semana, o Torneio de Pólo Aquático 2018, que envolveu cerca de 70 jogadores.

A equipa “Os Coxos”, foi a vencedora do torneio, batendo na final a ANSA Caloura, num torneio marcado pela confraternização e companheirismo de todos os participantes.

Num ambiente descontraído a adrenalina competitiva das seis equipas participantes contagiou os espetadores, que aproveitaram um final de tarde diferente.

Esta iniciativa, refere nota de imprensa, resultou da colaboração da Câmara Municipal de Lagoa com o Clube Náutico da Lagoa e junta de freguesia de Água de Pau, contou ainda com apoio da Associação de Nadadores Salvadores dos Açores, do Clube Naval de Ponta Delgada e um restaurante local.