“A doença é oportunidade, se aproveitada para uma cura espiritual. (…) Fazer o bem faz-nos ser mais”, afirma bispo de Angra

O bispo de Angra afirmou esta manhã, na Missa dos Doentes, em São José, por ocasião da Festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que a doença “é oportunidade, se aproveitada, para uma cura espiritual”.

Dirigindo-se aos doentes, e aos seus cuidadores, sublinhou que no sofrimento e na ajuda ao próximo “há sempre uma cura”.

“Não é fácil suportar os sofrimentos e incómodos, mas sentir-se acompanhado é uma graça, ainda mais, quando o Senhor nos prepara para a viagem definitiva até à Sua casa na eternidade. Saber acompanhar é também uma ciência” afirmou D. Armando Esteves Domingues, que pela primeira vez presidiu a esta Missa concelebrada por mais sacerdotes, entre eles o Reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres. .

“Fazer o bem faz-nos ser mais” disse o prelado recordando que na doença somos convidados a unir “as nossas dores às do Senhor e fazer como Ele, abandonarmo-nos ao Pai e unir-nos aos irmãos”.

“Nem todos o conseguem fazer”, mas a “nossa fé pode curá-los”, disse.

“Prestar serviços com amor é dar a vida pelo irmão e dar-lhe vida, ânimo, coragem. Quando servimos alguém, por amor, estamos apenas a fazer o que gostaríamos que nos fizessem. E, quando chegar a nossa hora, se precisarmos da caridade do nosso irmão, não nos sintamos humilhados” afirmou D. Armando Esteves Domingues, que amanhã, sábado, presidirá também a uma Eucaristia no âmbito destas festas no Hospital do Divino Espírito Santo.

O Bispo de Angra, desafiou, por isso, os peregrinos a “Olhar o outro com um olhar de atenção” com “gestos carinhosos que animam e fazem o doente sentir-se irmão”.

“Oxalá este momento seja de verdadeira festa para todos, pois Jesus coloca-se no meio de nós, mostra-nos as suas feridas, mesmo depois da ressurreição e consola-nos nas nossas fragilidades. Ele continua a propor uma vida plena, ressuscitada a cada um de nós” terminou o prelado insular, que refletiu sobre o Evangelho proclamado que falava de um doente, coxo de nascença para quem os apóstolos Pedro e João olharam fixamente e através do olhar salvaram-no, mitigando a sua dor.

As celebrações principais do Senhor Santo Cristo dos Milagres realizam-se entre hoje e domingo, presididas pelo novo bispo de Angra, D. Armando Esteves Domingues – Missa dos doentes (sexta-feira), Sermão da Mudança da Imagem do Ecce Homo (sábado), Missa campal e procissão solene (domingo); o programa das festas termina no próximo dia 18.

“A presença do senhor bispo honra-nos de forma extraordinária, também é habitual ser o presidente das festas quando chega um bispo novo. Para ele será, espero eu, uma experiência extraordinária, e para nós a sua presença, a sua palavra, vai ser um enriquecimento para a vivência espiritual das festas do Senhor Santo Cristo”, disse ao Igreja Açores o cónego Adriano Borges.

Este ano as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres “retomam sensivelmente o formato tradicional”, após as restrições da pandemia de Covid-19, e o reitor do santuário conta que já chegou “muita gente de fora, muitos emigrantes, uma alegria fantástica”.

‘Levanta-te’ é o tema e a imagem está ligada ao episódio bíblico da ressurreição do jovem filho da viúva de Naim, ligado ao lema e à mensagem do Papa para a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023.

“Jesus diz ‘jovem, eu te ordeno, levanta-te’ e isso é uma mensagem extraordinária, fantástica, sobretudo para os tempos que vivemos, não só para os jovens, mas para todos nós. Depois de uma pandemia, num contexto de guerra, de guerras, de problemas de economia mundial, precisamos de ouvir esta palavra ‘levanta-te’, vamos para a frente, o futuro será melhor. É o Senhor Jesus que indica este caminho”, desenvolveu o sacerdote açoriano.

Do programa destaca-se uma Missa dedicada aos jovens, a partir da meia-noite, na madrugada deste sábado, que é uma das novidades das festas deste ano, e que vai ser presidida por D. Armando Esteves Domingues, com “a juventude da ilha toda”.

Esta sexta-feira, o santuário açoriano promove o lançamento do livro ‘Peregrino da Esperança – o cardeal Tolentino Mendonça na festa do Senhor Santo Cristo’, com as intervenções nesta festa em 2022, às 18h00 locais, no Auditório da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada.

A festa começou com um tríduo preparatório, que teve como pregador o padre José Júlio Rocha, na igreja do Senhor Santo Cristo, entre terça e quinta-feira, e também foi lançado um livro sobre Madre Teresa da Anunciada, bem como estreado um filme, no Teatro Micaelense, ambos da autoria de Armando Moreira.

Madre Teresa d’Anunciada, nascida e batizada no dia 25 de novembro de 1658, na freguesia de São Pedro, na ilha de São Miguel, recebeu o nome de Teresa de Jesus; Entrou para o Convento da Esperança e iniciou o noviciado a 19 de novembro de 1681.

As festas podem ser seguidas na página do facebook do Igreja Açores e as principais celebrações litúrgicas terão transmissão em diretor na RTP Açores e RTP Internacional.