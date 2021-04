“A Alma de um Ciclista”, de Nuno Tavares, vence prémio de“Melhor Filme Internacional”

Cultura e Social

O Centro Cultural de Santo António, acolhe entre os dias 21 de abril e 1 de julho, a exposição 'Significar o Concelho', que surge do concurso de fotografia com o mesmo nome organizado em 2019 pela Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores (AFAA), em parceria com a Câmara Municipal de Ponta Delgada.