“9 Ilhas, 2 Corações” apresentado a 14 de Outubro na Ribeira Quente

O CD “9 Ilhas, 2 Corações” do músico Rafael Carvalho será apresentado no próximo domingo, dia 14 de outubro, pelas 17 horas, no Salão Nobre da junta de freguesia de Ribeira Quente.

Refira-se que a apresentação do trabalho de Rafael Carvalho na Ribeira Quente esteve agendada para final de Setembro, inserido nas Festas de São Paulo 2018, mas acabou por ser cancelada devido às más condições atmosféricas que se fizeram sentir no dia programado.

A apresentação foi reagendada, desta feita, para o próximo domingo pois "é grande a vontade de Rafael Carvalho de apresentar este trabalho na sua Terra Natal", adianta nota de imprensa.



O evento contará com uma breve apresentação do CD por parte do seu autor seguindo-se um momento musical pelo trio “Origens”.

“9 Ilhas, 2 Corações” é um álbum duplo contendo 80 temas tradicionais açorianos e executados numa só Viola, a solo, com o intuito de deixar um “arquivo sonoro” de temas de todas as iIlhas dos Açores e de homenagear os que têm recolhido, divulgado e valorizado a música tradicional açoriano do passado ao presente.

Este álbum sucede os trabalhos “Origens”, “Paralelo 38” e “Relheiras” de Rafael Carvalho.