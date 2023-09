89 ocorrências registadas neste verão nas praias dos Açores

Esta época balnear, já foram registadas 89 ocorrências nas praias dos Açores, a maioria delas em zonas balneares vigiadas, embora as situações mais graves tenham ocorrido nas zonas não vigiadas.

Segundo os dados da Autoridade Marítima Nacional, até ao final do mês de agosto, tinham-se registado um total de 89 ocorrências, das quais 44 tratadas como Primeiros Socorros, em situações como entorses, contusões ou contacto com águas-vivas ou caravelas portuguesas; 42 foram salvamentos de banhistas que foram apanhados por agueiros ou que necessitam de ajuda para sair da água por exaustão; e três foram outras situações.

Refira-se ainda que do total de ocorrências 83 foram registadas em praias vigiadas e seis em praias não vigiadas.

“Durante a época balnear de 2023 não houve registo de situações fatais, sendo de relevar o esforço que é realizado pelas autarquias de manterem a vigilância nas zonas balneares”, afirmou o Adjunto do Chefe do Departamento Marítimo dos Açores, comandante Rafael Silva, realçando: “Mas os casos mais graves de assistência registaram-se em zonas balneares não vigiadas, por isso apelamos à população para preferir a prática balnear em zonas balneares vigiadas”.

Em São Miguel, as áreas não vigiadas contam com a presença do projeto “Sea Watch”, no qual militares da Marinha com uma viatura todo-o-terreno, equipada com os meios essenciais para o salvamento, socorro e assistência a banhistas, têm por missão percorrer estas áreas de modo a garantir a segurança dos banhistas.

“Na ilha de São Miguel percorrem-se por mês cerca de três mil quilómetros para dar assistência às zonas balneares não vigiadas”, revelou, explicando que “dada a configuração da costa, a nossa realidade é muito diferente da do continente uma vez que temos uma grande descontinuidade territorial entre zonas balneares, o que levantou a necessidade de colaborar neste esforço de vigilância e assistência com o projeto ‘Sea Watch’”.

No entanto, este trabalho não se limita apenas às zonas balneares não vigiadas, tendo Rafael da Silva revelado que a presença do projeto “Sea Watch” também ocorre, por exemplo, quando uma praia é frequentada fora do período de vigilância balnear por crianças de ATL, que “chegam à praia pelas 9h00 e nós fazemos um esforço por estar presentes de modo a atender a alguma situação”.

Outra situação em que é frequente encontrar-se o projeto “Sea Watch” é quando se realizam festas e festivais de verão junto de zonas balneares.

“Sempre que há um maior aglomerar de pessoas, mesmo que não tenha um impacto na zona balnear, é interpretado como um maior número de pessoas na zona balnear desse concelho, o que nos leva a reforçar a nossa presença com o projeto ‘Sea Watch’. E não temos registado acidentes, o que mostra que esta aposta faz sentido”, afirmou.

Rafael Silva explicou ainda o papel da Autoridade Marítima na preparação e ao longo de todo a época balnear.

“A Autoridade Marítima Nacional participa neste processo numa primeira instância coordenando a formação e certificação dos nadadores-salvadores. E depois ao nível local, na proximidade das épocas balneares com a realização de vistorias aos apoios de praia. Posteriormente existe sempre um contacto próximo com os coordenadores dos nadadores-salvadores para ir corrigindo alguns desvios à operação”, descreveu.

O responsável realçou também que os banhistas, por norma, respeitam e cumprem as instruções dadas, ainda que este ano se tenha registado um caso de um banhista que desrespeitou a sinalética da bandeira, assim como os avisos dos nadadores-salvadores, que teve de ser identificado pela Polícia Marítima.

A época balnear termina em momentos diferentes nos diferentes concelhos de São Miguel durante os meses de setembro e outubro.