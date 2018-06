O Parque Natural de São Miguel comemora o 7º aniversário do Centro de Monitorização e Investigação das Furnas, no próximo domingo, dia 1 de julho, com visitas ao Centro e um percurso interpretativo.



Entre as 10h00 e as 18h00, as entradas no Centro serão gratuitas e será oferecido aos visitantes bolo de aniversário e infusões de ervas aromáticas, refere nota de imprensa

Pelas 14h00 será realizado um percurso interpretativo na área envolvente ao Centro, que visa dar a conhecer a história, bio e geodiversidade locais.

As inscrições para o percurso são limitadas até dia 29 de junho.