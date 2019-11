"77 mil pessoas em risco de pobreza nos Açores" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que o Inquérito às Condições de Vida e Rendimento, divulgado pelo INE, mostra um agravamento da taxa de risco de pobreza e uma evolução positiva da distribuição do rendimento nos Açores.

"Câmara quer melhorar trânsito na Avenida Antero de Quental" é o título da manchete fotográfica. "Apreendidos 20 quilos de haxixe no aeroporto da Terceira", "Associação Turismo promove destino Açores nos EUA", "Reitor aponta assimetrias do investimento no ensino superior", "Santa Clara joga no Dragão os 'oitavos' da Taça de Portugal" e "Taça de Honra Luís Bernardo já tem finalistas" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.