70% dos jovens vive em precariedade laboral

O Desporto noticia que o Vale Formoso recorreu ao apoio de uma 'mental coach' para preparar o jogo com o Tondela da Taça de Portugal.

No jornal desta sexta-feira, merece ainda destaque a denúncia da falta de polícias nos Açores, bem como a exigência das Regiões Ultraperiféricas de que Bruxelas não baixe a atual taxa de cofinanciamento de 85%.

