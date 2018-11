6º Festival de Sopas da Lagoa decorre sábado

As mais lidas

Para o executivo camarário, esta é uma iniciativa que “já ganhou renome no concelho, sendo um momento aguardado por numerosas pessoas que se deslocam à Lagoa propositadamente, numa época e estação do ano que convida o público a apreciar refeições mais quentes”, Lê-se na mesma nota.

Os interessados poderão saborear cerca de 30 sopas durante este festival, contribuindo com o simbólico preço de 5 euros por pessoa, nesta causa que é solidária e que se enquadra no espírito natalício.

Refira-se que a luta contra a pobreza, combate à exclusão social e muitas outras ações têm sido asseguradas pelo Centro Sociocultural de S. Pedro numa atuação que é diária, em prol dos mais desfavorecidos e do desenvolvimento da Lagoa.

À semelhança dos anos anteriores, este evento tem como principal objetivo angariar fundos para aquela instituição, por forma a prosseguir a sua missão de auxiliar e prestar apoio aos mais desfavorecidos, através de missões que contam com a colaboração de algumas instituições e munícipes lagoenses, adianta nota de imprensa.

A Escola Básica e Integrada Francisco Carreiro da Costa, situada na Praça de Nossa Senhora da Graça, acolhe sábado, dia 1 de dezembro, a partir das 18h30, o 6º Festival de Sopas da Lagoa, numa organização do Centro Sociocultural de São Pedro, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok