4ª Edição dos Jogos Sem Barreiras em Água de Pau este sábado

A 4ª edição dos Jogos Sem Barreiras 2018, organizada pela Associação Criativa e Promotora de Eventos Culturais da Vila de Água - “Os Quiridos”, decorre este sábado, pelas 20h30, no polidesportivo de Água de Pau.

Na edição deste ano, participam seis equipas, com seis jogadores cada uma, diz nota da autarquia de Lagoa.

O concelho lagoense estará presente uma equipa que irá representar a freguesia de Santa Cruz, outra da Ribeira Chã e do Cabouco, duas da freguesia de Água de Pau e uma oriunda de Ponta Delgada.



Dia a nota que “Snack Bar O Castanheiro”, de Santa Cruz; “Ribeira Chã”; “Pirigosos” e os “Trapalhões” de Água de Pau; “Amigos de São Martinho” do Cabouco e as “Sagradas” de Ponta Delgada, são os grupos que irão participar no evento divertido e desportivo dos Jogos Sem Barreiras.



Um júri irá avaliar cada jogo e jogador, sendo que no final do evento, serão simbolicamente entregues diplomas de participação a todas as equipas e troféus aos vencedores.



Refira-se que, pelo segundo ano consecutivo, no âmbito do Orçamento Participativo Jovem de 2017, a autarquia lagoense apoia financeiramente a realização dos Jogos Sem Barreiras.