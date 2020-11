400 famílias da Lagoa recebem cabazes de Natal

Numa nota enviada às redações, a autarquia açoriana sublinha que "apesar de este ano ser atípico, com a pandemia provocada pelo novo coronavírus", a presidente da Câmara Municipal, Cristina Calisto, considera que “ainda se torna mais importante este gesto e este contributo para garantir a um vasto leque de pessoas um Natal onde sejam colmatadas as dificuldades que muitos estão a encontrar, reforçadas, aliás, pelas dificuldades económicas e financeiras" mundiais causadas pela pandemia covid-19.

Os cabazes serão compostos por produtos locais alusivos à quadra natalícia, numa época do ano, simbólica, onde a gastronomia e o convívio familiar têm grande importância, segundo a Câmara da Lagoa, justificando o "ato solidário" também como "uma homenagem a todos aqueles que contribuíram para o desenvolvimento do concelho lagoense, em particular, os mais idosos e aqueles que mais precisam".

O cartão "Lagoa + Saúde", substituiu, em maio de 2017, o "Cartão Municipal do Idoso", possibilitando que os munícipes com 65 anos pudessem usufruir de alguns benefícios, nomeadamente: um cabaz de Natal nas épocas festivas; taxa de desconto no consumo de água e de saneamento; realização de pequenas obras de manutenção e conservação das moradias e apoio mensal de 15 euros na medicação, informa a autarquia.