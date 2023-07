Segundo a autarquia, o programa do evento inclui marchas populares, desfiles, desporto, dança, folclore, atividades filarmónicas e de tauromaquia.

A inauguração da 34.ª Semana Cultural das Velas está marcada para as 18:30 locais (19:30 em Lisboa) de quinta-feira, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com a presença do presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Luís Garcia.