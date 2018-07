2ª Edição da 'Festa do Livro dos Açores' começa esta sexta-feira

Ponta Delgada é palco da 2.ª edição da iniciativa “Festa do Livro dos Açores”, que decorre entre sexta-feira e o dia 29 de julho, numa iniciativa da Câmara Municipal de Ponta Delgada e da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, com o apoio da Portos dos Açores.

A Festa do Livro dos Açores é inaugurada sexta-feira, pelas 17horas, no Passeio Marítimo em frente às Portas da Cidade, é de acesso é livre e estará aberta entre as 19h00 e as 23h00, refere nota de imprensa da autarquia de Ponta Delgada.

Vão ser disponibilizados cerca de mil títulos, num total de 10 mil livros. Para além da componente de exposição e de venda a preços especiais, terão lugar dez lançamentos de livros, potenciando a relação entre autor, livro e leitor.

Segundo explica a nota, no sábado, será lançado o livro “Corpo de Ilhas”, de Lélia Pereira Nunes, com apresentação de Vamberto Freitas. A 16 de julho, terá lugar o lançamento do livro “A Epopeia da Retórica e a Voz do Palco na Obra de Antifone de Atenas”, de Anna Silva. No dia seguinte, Sebastião Carlos da Costa Brandão e Albuquerque lançam “Narrativas Insulanas”.

Previsto para o dia 19 de julho, está o lançamento do livro “O Papel da Justiça do Menor na União Europeia”, de Rita Figueiredo Reis Rola, com apresentação de José Manuel Bolieiro. No sexta-feira, dia 20 de julho, é lançada a reedição de “O Explorador Micaelense Roberto Ivens”, de Manuel Ferreira, com apresentação de José Ferreira Almeida, e no sábado, o destaque vai para “Para além das Nuvens – Aves dos Açores”, de Carlos Ribeiro, e com apresentação de José António Rodrigues.

A 24 de julho, é lançado “A Descendência do 1.º Visconde do Botelho”, de António Ornelas Mendes, com apresentação de José Reis Leite, e na quarta é lançado “Sorriso por Dentro da Noite”, de Adelaide Freitas, com apresentação de Álamo Oliveira e na quinta-feira, 26 de julho, tem lugar o lançamento do livro “a Revolução Liberal de 1821 nos Açores”, de Luís Linhares, com apresentação de Carlos Melo Bento.

Todos estes lançamentos estão previstos para as 19h00.

No dia 28 de julho, às 11horas é apresentado o “Roteiro de Ponta Delgada”, de José de Almeida Mello, com apresentação de Luís Daniel, no lado norte da Igreja Matriz.

Na apresentação do evento, José Manuel Bolieiro, presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada destacou a sua importância para a cidade: "Ponta Delgada é efetivamente, no contexto dos Açores, uma cidade de acolhimento e contemplação: a sua beleza da natureza é uma referência para os nossos visitantes. Ponta Delgada tem procurado ser, também, uma verdadeira cidade de eventos, de atividades”.

O autarca frisou também que a 'Festa do Livro' cumpre com vários objetivos entre eles, "contribuir para a diversificação da oferta turística, incentivar hábitos de leitura, promover o livro, valorizar os autores açorianos e apoiar o mercado livreiro".



A 'Festa do Livro dos Açores' conta ainda com a participação da Direção da Cultura, Instituto Cultural de Ponta Delgada, Publiçor, Letras Lavadas, Leya Sol Mar, Bertrand, e Servensino.