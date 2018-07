17ª edição da Noite de Pão Quente e Chá ao Luar na Maia

A abertura do evento está agenda para 19h30, altura em que tem lugar um desfile etnográfico, onde será celebrado as tradições e vivências açorianas. É o caso do folclore, cozer do pão e da colheita do chá. Para o efeito, nesta iniciativa marcarão presença a comunidade, as suas instituições, charangas e outros grupos musicais, refere nota.



Pão quente da padaria local, manteiga, chá Gorreana e outras iguarias junto à Praia Calhau D’Areia farão as delícias de todos os visitantes, num ambiente que se quer festivo e que reúne um interessante reportório artístico.



Será ainda dispostas tochas pelo trilho da Fonte Santa – Praia da Viola. A animação musical não faltará e haverá ainda lugar a um espetáculo de pirotecnia.