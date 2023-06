16 veleiros partiram de Les Sables rumo à cidade da Horta

A nona edição da regata Les Sables - Horta - Les Sables iniciou-se ontem, ao início da tarde, no porto de Les Sables-d’Olonne situado na denominada Costa da Luz, em França.

Na linha de largada estiveram 16 embarcações da Classe 40, sendo que as previsões apontam para a chegada dos primeiros veleiros à marina da Horta no próximo fim de semana.



Pela frente os participantes têm um trajeto de 1240 milhas náuticas que liga as cidades de Les Sables-d’Olonne à Horta e o facto de no percurso o vento ser favorável poderá fazer com que os primeiros barcos possam chegar ao arquipélago na noite do próximo sábado.



Cada embarcação é composta por tripulações de dois elementos, num total de 32 velejadores que integram o evento de 2023.



Chegados à Horta, as tripulações vão permanecer na ilha do Faial até ao dia 8 de julho, data para a qual está marcado o início do regresso a Les Sables-d’Olonne. Serão mais 1240 milhas náuticas entre a mais importante marina do Atlântico Norte até aquela cidade francesa.

De acordo com a organização, o primeiro barco a passar a primeira boia após a largada foi o ‘IBSA’, do skipper Alberto Bona, seguido de perto pelo ‘Amarris’ de Achille Nobout, veleiro que logo depois tomou a dianteira da prova, tendo sido o primeiro a contornar a segunda boia.



Nas milhas iniciais da primeira perna as embarcações apanharam vento do quadrante noroeste a soprar entre os quatro e os cinco nós.