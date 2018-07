As mais lidas

FPF chumba recurso do U.Madeira e confirma Santa Clara na I Liga.

Caixa Económica de Angra no top 10 da satisfação.

SATA rejeita culpa no adiamento da operação do avião de carga.

Obras na escola da Mãe de Deus no início do ano letivo.

Fiscalização da PSP deteta em média 108 condutores, por mês, com excesso de álcool nas estradas. Governo Regional pretende aumentar para 18 anos a idade em que se pode comprar bebidas alcoólicas.

