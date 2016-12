Estatuto Editorial:

Rádio Comercial dos Açores

A Rádio Comercial dos Açores é uma Rádio Local que tem por objeto a produção de informação sob as suas diferentes vertentes.- A natureza da informação da RCA terá sempre por base um critério editorial que releve os acontecimentos mais importantes, que em cada momento mais digam respeito à vida das populações, rompendo com a ideia tradicional de cobertura informativa institucional.- Nesta linha, serão sempre alvo da nossa atenção todos os grandes acontecimentos de natureza política, cultural e social que tenham lugar em toda a Região.- De igual modo, procuraremos desenvolver acordos de cooperação que nos permitam uma permanente e aprofundada informação nos planos nacional e internacional.- Em toda a nossa atividade informativa estarão sempre em linha de conta todas as partes interessadas em cada notícia, sem complexos de forma aberta, livre e frontal em relação a cada matéria.- É firme intenção da RCA promover o debate exaustivo das questões locais e de âmbito geral proporcionando uma participação ativa da sociedade.- Rigor, isenção e pluralismo serão regras sempre presentes na nossa atuação.- A Rádio Comercial dos Açores cumpre com os princípios de ética e deontologia e respeita a boa fé dos seus ouvintes