Marienses vencem pela diferença de um golo

A formação de andebol de Santa Maria recebeu e venceu o Loures em jogo da 9ª jornada da 3ª Divisão Nacional - Zona Sul.



Frente ao Loures, os Marienses venceram pela diferença de uma golo, 27-26.



Esta é a quinta vitória da temporada da equipa de Santa Maria, que assim passa a registar 18 pontos.



Refira-se que na frente da competição está o Vitória FC com 27 pontos.



Na próxima jornada, a realizar a 21 de Novembro, os Marienses deslocam-se ao recinto do primeiro classificado.





Resultados da 9ª jornada

Paço D’Arcos - ACR Zona Azul, 19-13

Marienses - GS Loures, 27-26

CD Olhanenses - Vitória FC, 16-39

C Oriental Lisboa - C Vela Tavira, 19-33

Lagoa AC - AC Sines, 22-15

IFC Torrense - GDR Quinta Nova, 19-14.