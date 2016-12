A equipa de andebol do Sporting da Horta defronta hoje o Marítimo, em jogo da 5ª jornada da 1ª Divisão Nacional.



A realizar uma dupla jornada na Madeira, a formação doFaial e, recorde-se, perdeu na sexta-feira com o Madeira SAD, por 28-22 em jogo antecipado da 10ª ronda.



Para esta terça-feira o objectivo é contrariar esta derrota e levar de vencida o Marítimo.

O Sporting da Horta parte para este jogo na 7ª posição, com 9 pontos. O Marítimo está em último, com 4 pontos.



Refira-se que a quinta jornada abriu com a vitória do Benfica em casa, frente ao Água Santas, por 33-28.







Programa da 5ª jornada

10 de Outubro

Benfica - Água Santas, 33-28.

13 de Outubro (Hoje)

CS Marítimo - Sporting da Horta (19h30).

14 de Outubro (Quarta-feira)

FC Porto - Madeira SAD (20h30).

17 de Outubro (Sábado)

AC Fafe - CD Xico Andebol,

São Bernardo -Sporting.

18 de Outubro (Domingo)

Belenenses - ABC de Braga.



Classificação

1º Benfica, 13 pontos

2º Madeira SAD, 13 pontos

3º Belenenses, 11 pontos

4º Sporting, 10 pontos

5º ABC de Braga , 10 pontos

6º Xico Andebol, 9 pontos

7º Sporting da Horta, 9 pontos

8º FC Porto, 8 pontos

9º Águas Santas, 7 pontos

10º São Bernardo, 6 pontos

11º AC Fafe, 4 pontos

12º CS Marítimo, 4 pontos.