Zona Militar dos Açores preparada para 10 de Junho na região

O comandante da Zona Militar dos Açores sublinhou que a operação para as comemorações do 10 de Junho no arquipélago está em marcha, sendo a "tarefa maior" o apoio logístico aos participantes que se deslocam do continente.

"Estamos a trabalhar para o grande dia 10 de Junho, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, dia também das Forças Armadas. Vamos ter uma tarefa hercúlea, apoiar a projeção de pessoal e material aqui presente", declarou o José Dias Gonçalves.

O comandante falava no Palácio da Presidência do Governo dos Açores, em Ponta Delgada, onde foi recebido pelo chefe do executivo da região, Vasco Cordeiro.

A "tarefa maior" para o 10 de Junho, reconheceu, "é apoiar logisticamente os que vêm do continente", nomeadamente em matérias como alojamento e transporte.

"Estamos a colaborar com as autoridades da região, estamos a trabalhar nesse sentido", prosseguiu o responsável, que demonstrou ainda a disponibilidade da ZMA "para colaborar com o Governo e a região".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou no ano passado que as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas iriam, em 2018, começar nos Açores, com passagem também pelos Estados Unidos, onde, segundo a Direção Regional das Comunidades, vivem cerca de 1,4 milhões de portugueses e lusodescendentes.

Destes, estima-se que 70% sejam de origem açoriana.