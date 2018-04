A exposição de pintura "Zona de (des)conforto" da angrense Rita Evangelho vai inaugurar esta sexta-feira pelas 21h00, na Casa do Sal, localizada em Angra do Heroísmo.

A exposição está integrada no ANGRA CRIATIVA, projecto que visa dar a conhecer jovens artistas do concelho de Angra do Heroísmo.



O ANGRA CRIATIVA, faz saber uma nota de imprensa, é um projecto organizado pela Associação Cultural Burra de Milho com o Apoio da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.