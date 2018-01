Zidane diz que "nem tudo está mal" no Real Madrid

O treinador francês Zinedine Zidane observou hoje que “nem tudo está mal” no Real Madrid, advertindo que a equipa campeã espanhola, europeia e mundial de futebol “ainda está viva em todas as competições”.

“Estou cansado de ouvir que o Real Madrid está em dificuldades. É fácil dizer que tudo corre mal, mas nem tudo está mal aqui. Falar mal sobre o Real Madrid vende mais”, lamentou o técnico dos ‘merengues’, sob forte pressão devido ao desempenho modesto no campeonato espanhol.

A equipa onde alinha o avançado internacional português Cristiano Ronaldo, melhor futebolista mundial em 2017, ocupa o quarto lugar na prova, 16 pontos atrás do líder e grande rival FC Barcelona, frente ao qual perdeu em casa por 3-0 no último jogo disputado no ano passado.

“Tudo o que é dito sobre o Real Madrid é negativo, mas a realidade não é exatamente essa. Eu não vejo assim as coisas. Ainda estamos vivos em todas as competições e temos de seguir o nosso caminho. Não estamos tão mal como dizem”, reforçou Zidane.

O início de 2018 também não está a correr da melhor forma para a equipa da capital espanhola: os ‘merengues’ venceram por 3-0 no reduto do Numancia, da segunda divisão, na primeira mão da Taça do Rei, mas empataram fora com o Celta de Vigo, para a Liga, e, a seguir, na receção ao Numancia, no jogo da segunda mão, em ambos os casos a dois golos.