Marítimo venceu o Sporting de Braga

Um golo do defesa-central moçambicano Zainadine permitiu hoje ao Marítimo vencer o Sporting de Braga por 1-0, no jogo que encerrou a 14.ª jornada da I Liga de futebol, disputado no Funchal.

O golo de Zainadine surgiu nos primeiros minutos da segunda etapa, aos 55, um resultado que permite aos insulares encostarem aos 'arsenalistas' na quarta posição da tabela.

Com a vitória, o Marítimo fechou a ronda no quinto posto com 27 pontos, mais quatro do que o Rio Ave, sexto, e a apenas um do Sporting de Braga, que segue no quarto posto com 28, a cinco do Benfica, terceiro.