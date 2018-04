XXVII Gala Caravela D’ouro decorre este sábado

Nesta que é a sua vigésima sétima edição, a gala musical contará com a participação de doze concorrentes, com idades compreendidas entre os 5 e os 10 anos, que serão avaliados por um júri de cinco elementos.



Os pequenos participantes, refere uma nota informativa municipal, "serão acompanhados, como já é tradição, por 18 elementos que compõem a Orquestra Ligeira da Câmara Municipal da Povoação, sob a batuta do Maestro Carlos Sousa e pelo Coro Infanto-Juvenil da Caravela D’ouro, composto por 40 crianças do município povoacense, sob a direção da Maestrina Andreia Festa Amaral".

O evento contará ainda com a participação especial de Afonso Resendes, vencedor da Gala Caravela D’ouro do ano passado e Miriam Amaral, representante do Festival Infantil Baleia de Marfim, das Lajes do Pico. O intervalo da noite será animado pelo Coro da Caravela D’ouro acompanhdo pela Orquestra Ligeira da Câmara da Povoação.