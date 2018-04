XVII Gala do Desporto Açoriano entrega dois troféus no Faial

A treinadora de basquetebol Maria Duarte de Andrade, na categoria “Personalidades”, e o velejador Rui Filipe Silveira, na categoria “Seleções Nacionais”, receberam domingo, no Pavilhão Desportivo da Horta, os troféus da XVII Gala do Desporto Açoriano relativos à ilha do Faial, revelou o executivo regional.

Rui Filipe Silveira, atleta do Clube Naval da Horta, representou a Seleção Nacional de Vela nos Campeonatos da Classe Laser na XII Semana Olímpica Andaluzia, em Espanha, no Arenal Training Camps, em Espanha, no Troféu Princesa Sofia, em Espanha, no World Cup - Hyeres, Eurosaft - Kieler Woche, na Alemanha, no Test Event - Mundial 2018, na Dinamarca, no Campeonato do Mundo, na Croácia e no Campeonato da Europa, em Espanha, no escalão de Seniores Masculinos, sendo também atleta de Alto Rendimento de Nível A.