Xutos & Pontapés juntam-se em junho ao Rock in Rio Lisboa

Os Xutos & Pontapés vão atuar a 29 de junho no festival Rock in Rio Lisboa (RiR), no Parque da Bela Vista, foi esta terça-feira anunciado.

O grupo português volta a pisar o Palco Mundo - o maior do festival - onde já atuou em todas as sete edições anteriores do RiR, juntando-se este ano aos The Killers, The Chemical Brothers e James.

Em janeiro, os Xutos & Pontapés anunciaram que iriam manter-se no ativo, algumas semanas depois da morte do guitarrista Zé Pedro. Para este ano estão já marcados vários concertos e a edição de um novo álbum, do qual fará parte o tema "Fim do mundo", revelado esta terça-feira.

A música, com letra de Tim e que fala sobre "a vida ser tão frágil e mudar de um momento para o outro", foi apresentada hoje aos jornalistas no estúdio da banda, nos arredores de Lisboa, e é um dos temas inéditos já finalizados a integrar "Duro", ainda sem data de edição.

À agência Lusa, Tim e João Cabeleira explicaram que o disco está em fase final de gravação e, musicalmente será de rock mais pesado, como reação ao álbum anterior, "Puro", de 2014.

Quando em janeiro anunciaram a continuidade do grupo, os Xutos & Pontapés referiram que o guitarrista Zé Pedro ainda gravou vários temas durante 2017 e que entrarão no novo álbum.

Prestes a celebrar 40 anos de carreira, os Xutos & Pontapés são a mais duradoura banda rock portuguesa - e uma das mais acarinhadas pelos portugueses -, tendo dado o primeiro concerto a 13 de janeiro de 1979, nos Alunos de Apolo, em Lisboa.

Zé Pedro morreu a 30 de novembro aos 61 anos. O último concerto no qual participou foi a 04 de novembro, no Coliseu de Lisboa, que fechou a digressão de 2017.

Desde então, Tim e João Cabeleira disseram que os meses passam com altos e baixos, mas que o grupo tem sido incentivado pelos amigos e pelos fãs a continuar, ao mesmo tempo que recebe mais convites para atuar.

Há um esforço "para corresponder às pessoas", disse João Cabeleira, recordando que os incentivos têm surgido de fãs de todas as idades, dos adolescentes aos mais velhos.

"Puro", o mais recente álbum dos Xutos & Pontapés, é de 2014. Em 2017, divulgaram os temas "Alepo", cuja letra foi composta com frases da menina síria Bana Alabed, e "Sementes do impossível" para um filme de Joaquim Leitão.

Dos Xutos & Pontapés fazem parte Tim (vocalista e baixista), Kalú (baterista), João Cabeleira (guitarrista) e Gui (saxofone).

O Rock in Rio Lisboa cumprirá a oitava edição nos dias 23, 24, 29 e 30 de junho no Parque da Bela Vista, onde tem ocorrido nos anos pares desde 2004.

O cartaz conta com nomes como Muse, Bruno Mars, Katy Perry, Haim, Jessy J, Ivete Sangalo, Agir e Diogo Piçarra.