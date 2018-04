XIII Fórum da Criança e do Jovem arrancou em Vila Franca do Campo

O XIII Fórum da Criança e do Jovem teve início esta quinta-feira, no auditório da Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo, local onde terão também lugar, esta sexta-feira, novos blocos temáticos dedicados a explorar tema “Olhar o lado B (bom)” e centrados na importância de educar pela positiva.

Conforme faz saber uma nota informativa municipal, a primeira conferência do dia, intitulada “A importância de educar pela positiva”, teve como oradora Dora Pereira, psicóloga e professora auxiliar na Universidade da Madeira.

Seguiu-se o painel “Família: a raiz de uma sociedade mais feliz”, com Vanessa Cunha, socióloga e investigadora do Instituto das Ciências Sociais de Lisboa e a presidente do Comissariado dos Açores para a Infância, Isabel Rodrigues, como oradoras.

Amanhã, dá conta a mesma nota, os trabalhos têm início às 9h30, com a conferência intitulada “De pais para filhos – A cultura do exemplo”, a cargo de Filomena Gaspar, psicóloga e professora associada da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra.

A partir das 14h30, decorre a conferência “Bullying e as suas variantes”, com Luís Fernandes, psicólogo e co-autor dos livros “Plano Bullying” e “Diz não ao Bullying”.

A sessão de encerramento, prevista para as 16h30, vai contar com intervenções da presidente da CPCJ de Vila Franca do Campo, professora Rute Carreiro Santos, e do presidente do município de Vila Franca do Campo, Ricardo Rodrigues.