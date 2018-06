XIII Degraus d'Angra ao anoitecer de segunda feira

A prova desafia os participantes a cumprir, em contra relógio, a subida da Passagem Silva Sarmento, que liga o Jardim Duque da Terceira ao obelisco da Memória, em Angra do Heroísmo, fazendo parte, uma vez mais, do programa desportivo das festas Sanjoaninas, sendo organizada pela Associação Cultural Marcha dos Veteranos.



Inicialmente marcada para as 18h30, a prova foi atrasada, "de forma a que todos os eventuais atletas assistam descansados ao jogo Portugal-Irão (Mundial de Futebol) que está marcado para as 18h00, podendo depois correr a prova, desta feita em condições algo diferentes, com a noite perto de cair sobre a nossa cidade", referiu em nota de imprensa Miguel Sousa Azevedo, criador do evento.



Os 175 degraus, entremeados por calçada típica, formam um exigente percurso, sendo o recorde ainda pertencente a Jorge Nunes, que em 2008 estabeleceu a marca de 1m05,14. Na edição de 2013, Vitória Rodrigues passou a ser a recordista feminina, com 1m39,06, registo que ainda é o melhor.



Segundo o responsável pelo evento, "os Degraus d'Angra tiveram a sua edição inaugural em 2006, sendo sempre acolhidos pelas diferentes equipas das Sanjoaninas. Esperamos voltar a ter uma boa adesão de participantes, numa prova que em doze anos já juntou muitos atletas".



“Na Terceira, correm-se atualmente três provas do género: a de Angra, os Degraus da Praia e os Degraus do Algar do Carvão, a cargo d' Os Montanheiros. É uma realidade única em Portugal", disse.

As inscrições podem ser feitas no local de partida (jardim de cima, junto à Casa de Chá), até 20 minutos antes da hora marcada para o seu início.