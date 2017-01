X Jornadas da Infância a 27 e 28 de janeiro

As X Jornadas da Infância realizam-se no Teatro Ribeiragrandense, na Ribeira Grande, Açores, nos dias 27 e 28, organizadas pelo Centro de Apoio Social e Acolhimento



Subordinadas ao tema "Estou na Creche… E agora? Os espaços exteriores como cenários de aprendizagens ativas", as X Jornadas da Infância terão como principais oradoras as professoras universitárias Gabriela Portugal, Gabriela Bento, Maria Figueiredo e, do Reino Unido, Helen Bilton.

A iniciativa dirige-se a todos os profissionais de educação de valências com crianças, e pais e encarregados de educação.