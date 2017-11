Workshop de canto no concelho da Madalena

A Câmara Municipal da Madalena promoveu recentemente um workshop de Circle Singing, no Centro de Formação Artística, que contou com a participação de cerca de uma dezena de pessoas.

A formação ministrada por Sara Miguel, docente de canto e intérprete - que já trabalhou com os Mind the Gap - abordou diversas áreas, desde os aspectos mais básicos do canto, com a prática de exercícios de aquecimento vocal e corporal, memorização e reprodução melódicas, afinação em relação a outras vozes, acuidade rítmica e de pulsação/tempo.

De acordo com uma nota de imprensa da autarquia, num segundo momento, foram ainda trabalhadas as competências individuais criativas e de improvisação, através de exercícios de “circle singing” e de “body rhythm”, explorando o funcionamento da voz individual em contexto de ensemble de vozes.