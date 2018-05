Workshop analisa potencial do mercado norte-americano no turismo dos Açores

O CEEAplA – Centro de Estudos de Economia Aplicada do Atlântico e a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada estão a organizar um o Workshop subordinado ao tema “Challenges and Opportunities for Azorean Tourism in Receiving the American Tourist”, que decorrerá no dia 16 de maio, a partir das 18h00, no Hotel Azor.