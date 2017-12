Wenger ultrapassa Ferguson e é o treinador com mais jogos na Premier League

O francês Arsène Wenger tornou-se hoje no treinador com mais jogos na liga inglesa de futebol, ao comandar o Arsenal pela 811.ª vez, superando o recorde do escocês Alex Ferguson.

No Arsenal desde 1996/97, Wenger fez hoje história na visita dos ‘gunners’ ao terreno do West Bromwich, em jogo da 21.ª jornada da Premier League.

Em mais de 20 temporadas à frente do clube londrino, o francês, de 68 anos, conquistou três ligas inglesas, sete Taças de Inglaterra e sete Supertaças, tendo levado o Arsenal a uma final da Liga dos Campeões.

Wenger passou agora a somar 811 jogos na liga inglesa, mais um do já retirado Alex Ferguson, que esteve mais de duas décadas no comando do Manchester United, com Harry Redknapp a surgir na terceira posição, com 641 jogos.