Web Summit disponibiliza 10 mil bilhetes para jovens

A organização da conferência global de tecnologia Web Summit vai disponibilizar 10 mil bilhetes para jovens dos 16 aos 23 anos por 7,50 euros, depois de ter feito uma iniciativa semelhante no ano passado, foi anunciado.





Em causa estão bilhetes para assistir, por meio-dia (ou da parte da manhã ou da tarde), às conferências que decorrem no palco principal, segundo uma informação divulgada pela organização do evento no seu ‘site’.

Para participar, os jovens devem registar-se na página da internet da Web Summit e depois partilhar o ‘link’ pessoal que é gerado com outros contactos.

Quanto mais partilhas forem feitas nas redes sociais até quinta-feira, mais hipóteses têm de conseguir um bilhete, adianta a organização.

Denominada Inspire Portugal, a iniciativa promovida em parceria com o Governo, será hoje apresentada pelo ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.

No ano passado, registaram-se mais de 120 mil inscrições para a iniciativa com o mesmo nome, que permitia a aquisição de um bilhete por nove euros.

Ao todo, foram entregues perto de 2.000 bilhetes nestes moldes.

Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave e os cofundadores Daire Hickey e David Kelly, a Web Summit é um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo e evoluiu em menos de seis anos de uma equipa de apenas três pessoas para uma empresa com mais de 150 colaboradores.

A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, vai manter-se em Lisboa até 2020 e poderá ficar por mais dois anos.

Este ano, a Web Summit decorre entre 06 e 09 de novembro no Altice Arena, em Lisboa.