Vulcal "bisa" no prólogo, David Morais foi terceiro (vídeo)

A Vulcal/Inplénitus/CCC entrou da melhor forma na oitava edição do Grande Prémio Liberty Seguros - Volta a São Miguel em bicicleta de estrada, ao conquistar os dois primeiros lugares do prólogo que ontem percorreu a Avenida do Mar em Ponta Delgada.



David Morais (CD Metralhas) foi terceiro da geral e o melhor ciclista local do prólogo. A Volta a São Miguel prossegue hoje, com a primeira etapa em linha: partida às 15h00 dos Paços de Concelho da Ribeira Grande e chegada pelas 17h00 junto à escola do Nordeste (72 km). Consulte os tempos on-line aqui.