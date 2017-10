Votação final global antecipada para 27 de novembro

A votação final global da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) na Assembleia da República foi hoje antecipada de 28 para 27 de novembro, decidiu a conferência de líderes parlamentares.





Segundo o secretário da mesa, o deputado do CDS-PP António Carlos Monteiro, a mudança, que antecipa também o debate do documento na especialidade (de 23, 24 e 27 de novembro para 22, 23 e 24 de novembro), deve-se à participação do chefe do executivo socialista, António Costa, numa cimeira internacional.

A proposta de lei de OE2018 foi entregue na Assembleia da República na sexta-feira à noite e vai ser discutida e votada na generalidade em 02 e 03 de novembro, seguindo-se os trâmites normais de apreciação em sede de comissões parlamentares entre 06 e 17 de novembro, último dia para a apresentação de propostas de alteração.