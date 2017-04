Voos para o Pico divergiram para o Faial

O voo da Azores Airlines, proveniente de Lisboa com destino ao Pico, nos Açores, com 87 passageiros, divergiu esta manhã para o Faial, devido às condições meteorológicas, disse fonte da companhia açoriana.



O porta-voz da companhia, António Portugal, adiantou à agência Lusa que os 87 passageiros daquela ligação que divergiu deverão ser transportados por via marítima do Faial para o Pico.

Quanto aos 164 passageiros que deveriam fazer a ligação Pico/Lisboa deverão também ser transportados por via marítima para o Faial e daí seguirão viagem num outro voo.

Devido ao mau tempo, o voo Ponta Delgada/Pico da SATA Air Açores, que assegura as ligações aéreas entre as nove ilhas dos Açores, divergiu para o Faial com 37 passageiros, segundo indicou António Portugal.

O porta voz da SATA acrescentou que os passageiros daquela ligação da SATA Air Açores serão reencaminhados por via marítima.

As condições meteorológicas impediram também hoje a realização da viagem da linha verde da Atlânticoline, empresa pública de transporte marítimo de passageiros e viaturas, prevista para entre as ilhas do Faial, Pico e São Jorge.

Num comunicado divulgado na sua página da rede social Facebook, a empresa informa que, “devido às condições meteorológicas que se fazem sentir no grupo central, com ondas de sudeste passando a oeste entre 3 a 5 metros a viagem da Linha Verde prevista para hoje entre Faial, Pico e São Jorge está cancelada”, lamentando a Atlânticoline “quaisquer transtornos que esta alteração possa causar”.