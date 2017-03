Voos para as Flores retomados hoje após ilha ter ficado sem ligações três dias

A transportadora aérea SATA retomou hoje as ligações aéreas para as Flores, nos Açores, ilha que esteve sem ligações aéreas três dias devido às condições meteorológicas, disse à Lusa o porta-voz da empresa.



“Hoje, porque o número de passageiros o justificava devido aos cancelamentos registados, foram realizados dois voos para as Flores, mas a ligação Ponta Delgada-Flores-Ponta Delgada foi cancelada devido ao estado do tempo”, explicou António Portugal.

Esta situação afetou 62 passageiros que “estão protegidos para voos a realizar” na terça-feira, acrescentou António Portugal.

Também hoje o voo Lisboa-Pico-Lisboa da Azores Airlines, que assegura as ligações da SATA para fora do arquipélago, divergiu para o aeroporto da Horta, na ilha do Faial.

“A situação afetou 164 passageiros que foram transportados por via marírima”, informou o porta-voz da SATA.