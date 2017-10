Voo entre Lisboa e Pico nos Açores divergiu para Faial

O voo da Azores Airlines proveniente de Lisboa com destino ao Pico, nos Açores, com 113 passageiros, divergiu esta manhã para a ilha do Faial, devido às condições meteorológicas, disse fonte da companhia aérea açoriana.

O porta-voz da SATA, António Portugal, acrescentou à agência Lusa que aqueles passageiros serão transportados durante a tarde de hoje por via marítima.

O mesmo aparelho que divergiu faria ainda a ligação entre a ilha do Pico e Lisboa, com 125 passageiros.

António Portugal adiantou ainda que o voo entre as ilhas Terceira e São Jorge, da SATA Air Açores, está atrasado, em virtude das condições meteorológicas.

A aproximação do furacão Ophelia e a passagem de uma superfície frontal fria está a condicionar o estado do tempo no arquipélago e levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a emitir vários avisos meteorológicos para sete ilhas dos Açores.

O porta-voz da companhia aérea açoriana referiu que a transportadora não fez, para já, nenhuma reprogramação da sua operação.

O furacão Ophelia, que se deverá manter na categoria 2 durante o dia de hoje, poderá provocar rajadas de vento até 130 quilómetros/hora naquela ilha do grupo oriental do arquipélago, segundo anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"O furacão Ophelia às 09:00 [locais, mais uma hora em Lisboa] era um furacão de categoria 2, encontrava-se a cerca de 430 quilómetros ainda a sudoeste da ilha de Santa Maria, deslocava-se para nordeste e prevê-se que por volta das 18:00 se encontre a cerca de 180 quilómetros a sul da a ilha de Santa Maria", disse o meteorologista Carlos Ramalho, da delegação regional dos Açores do IPMA.

O vento "poderá atingir rajadas entre 100 a 130 quilómetros por hora na ilha de Santa Maria e até 100 quilómetros por hora em São Miguel" e a aproximação do furacão e a passagem de uma superfície frontal fria levou o IPMA a emitir vários avisos meteorológicos.